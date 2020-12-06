روسيا عن استبعاد الماريجوانا من المخدرات الخطرة: آمال الليبرالية

علق ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، على استبعاد لجنة الأمم المتحدة، الماريجوانا، من قائمة المخدرات الخطرة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال أوليانوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "هي بمثابة الرمز لليبراليين. وهم يعقدون الآمال على جعلها مشروعة وتستخدم بشكل علني في جميع أنحاء العالم. من الناحية العملية، لم يتغير شيء. لأنه على المستوى الوطني، يجب أن تبقى نفس إجراءات الرقابة".

وأضاف أوليانوف، أنهم يزعمون بأن شطب الماريجوانا من الجدول الرابع، سيجعل استخدامها الطبي أسهل.

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلا: "لكن لم يتمكن أحد من إثبات أن الأمر كذلك بالفعل. ولم يفسر أحد، كيف منعت المنظومة السابقة، استخدام القنب لأغراض علمية وطبية".

وفي وقت سابق، استبعدت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، القنب الهندي وراتنج القنب، من الجدول الرابع للاتفاقية الموحدة للمخدرات.