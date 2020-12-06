مزارعو أسيوط يشكون من نقص السماد بالجمعيات الزراعية

اشتكى مزارعو أسيوط، من نقص السماد بالجمعيات الزراعية بالمحافظة، وعدم تسلمهم الحصة المقررة لكل حيازة زراعية بما يهدد بنقص الإنتاج.

قال محمد كدواني، مزارع من قرية بني رافع بمنفلوط، إنه على الرغم من انتهاء موسم الزراعات الصيفية، إلا أن جميع المزارعين بمنفلوط لم يتسلموا حصة السماد المقررة لهم.

وأضاف "كدواني"، "ذهبنا لمدير الإدارة الزراعية بمنفلوط أكثر من مرة لمعرفة موعد استلام حصة الكيماوي، وفي كل مرة يذكر عذر يختلف عن السابق".

وأوضح محمد محمود عبد الغنى مزارع من الوليدية، أن "زراعه المحاصيل تنقسم إلى قسمين محصول صيفي ويزرع به الذرة الرفيعة والذرة الشامية ونقوم بعمل تصنيف بالجمعية الزراعية لمعانيه نوع المحصول الذي تقوم الجمعية على أساسه توزيع الكيماوي بسعر منخفض عن الأسواق الخارجية من قبل دعم الفلاح والقسم الثاني زراعه القمح والفول، وتقوم أيضا الجمعية بمعاينه نوع المحصول الذي على أساسه تقوم بالتوزيع أيضا بالسعر المدعم".

وأضاف "الٱن ننتظر معاينه المحصول الشتوي ويشمل زراعة القمح والفول والشعير، وغير ذلك من الأنواع الأخرى".

وناشد المزارعون محافظ أسيوط بالتدخل لإيجاد ثغرة للخروج من مأزق عدم صرف حصه الكيماوي للمحصول الشتوي، حتي لا يضيع عليهم دعم الدولة للفلاح وانتشالهم من الهموم وجشع تجار السوق السوداء.

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