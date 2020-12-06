"إندبندنت": عدم التوصل لاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي فشل سياسي

اعتبرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم، أن عدم التوصل إلى اتفاق ينظم التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، سيكون بمثابة فشل ذريع للكفاءة السياسية للمملكة المتحدة والتكتل الأوروبي.

وقالت الصحيفة البريطانية، في مقال افتتاحي أوردته في موقعها على شبكة الإنترنت، إنه على الرغم من البيان المشترك الذي صدر الليلة الماضية، والذي أفاد بأنه "لا تزال هناك خلافات كبيرة قائمة" بين الجانبين، إلا أنه يتعين أن يكون إبرام الصفقة ممكنا.

وأشارت إلى أن المفاوضات بشأن اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تدخل مرحلتها النهائية، بينما لا تزال النتيجة غير مؤكدة. وكان هذا دائمًا ما توقعه الجانبان، وهو ما يصعب على الأطراف الخارجية قراءة فرص التوصل إلى صفقة. وربما يكون من الصعب على المفاوضين أنفسهم معرفة ذلك أيضًا. فهم يعرفون ما يعرفه الجميع، وقد عرفوه دومًا وهو: أن الشكل النهائي للصفقة سيجري تحديده - أو لن يجري تحديده - في اللحظة الأخيرة، من جانب القادة السياسيين من الجانبين.

وأوضحت الصحيفة، أن البيان المشترك الذي صدر الليلة الماضية، عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "لم يدفعنا إلى الأمام أكثر من مجرد التأكيد على أن المحادثات لم تنهار، وأن المفاوضين سيستمرون في المحادثات اليوم، في بروكسل، وأن جونسون وفون دير لاين سيتحدثان مجددا يوم غد الاثنين".

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالقول إنه على الجانب البريطاني، ثمة صانع قرار واحد، وهو جونسون، في حين أن قيادة جانب الاتحاد الأوروبي هي كيان جماعي، يجتمع برئاسة فون دير لاين، ولكن ربما تكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هما أهم الأفراد فيها، على الرغم من آخرون مثل ميشيل مارتن وبيدرو سانشيز، رئيسي وزراء أيرلندا وإسبانيا، لديهما أيضًا أصوات مهمة.

وتغادر بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، في 31 ديسمبر الجاري، عندما تنتهي فترة انتقالية بعد خروجها رسميا في يناير الماضي، ويسعى الطرفان للتوصل إلى اتفاق ينظم تجارة سنوية بما يقارب تريليون دولار بين الطرفين.