حملات لتوعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد استهلاك المياه بالمحافظات

نظمت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات حملات توعية لطلاب المدارس لأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها تحت عنوان "كل نقطة مياه بتفرق".

ندوات للتوعية المائية وعروض فنية بمدارس المنيا

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنيا، إن الشركة نظمت ندوات للتوعية المائية بمدرسة عجوة الابتدائية بأبوقرقاص والتى يبلغ عدد طلابها 1250 طالبا.

وأضاف الشهاوى أنه تم توزيع كتب تلوين ضمن حملات التوعية التى تقوم بها الشركة والتى تركز على التوعية المائية وجائحة كورونا والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الآمن للصرف الصحى بالتعاون بين الشركة وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

وأكد الشهاوى أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كل الفئات الموثرة داخل المجتمع المنياوى.

"مياه بني سويف" تنظم زيارة لطلاب المعهد الفني الصحي

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف زيارة لطلاب المعهد الفني الصحي للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها تحت عنوان كل نقطة مياه بتفرق.

وتناولت الزيارة التوعوية الحفاظ على مياه الشرب النظيفة حصة مصر من نهر النيل، وطرق ترشيد المياه ، وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى، وكيفية تحميل تطبيق 125 من الهاتف المحمول وطريقة استخدامه.

مياه سوهاج تستهدف طلاب المدرسة للتوعية بقضايا المياه

قال المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة بدأت في حملة توعوية استهدفت طلاب المدارس ما بين ابتدائية وإعدادية وثانوية خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجارى بأهمية ترشيد المياه مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالمدارس المستهدفة.

ندوات توعوية ومسابقات مائية

وأشار "دين" إلى أن الحملات تتم من خلال عدة انشطة تتمثل فى ندوات توعوية ومسابقات مائية ومسرح عرائس والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه وتكوين مجموعات أمين المياه بالمدارس وكذلك شرح قصة سلمى والتى تستهدف تعريف الطلاب بقضايا المياه.

وأكد أن الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

تعريف المواطنين بتطبيق 125 بكفر الشيخ

قال المحاسب خالد جمعة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن الشركة أجرت حملة توعية لترشيد الاستهلاك وتعريف المواطنين بتطبيق 125 والتعريف بالخط الساخن.

وأكد ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، وتبنى قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة ونشر الوعى المائى.