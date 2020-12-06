محاور استراتيجية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي: منها ترشيد المياه

في نوفمبر 2019، قررت الحكومة المصرية، إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبعد عام تقريبا من إنشاء المجلس، تقدم ترتيب مصر 55 مركزاً عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لتصبح في المركز الـ56 عالميًّا من بين 172 دولة، مقارنة بالمركز الـ111 من بين 194 دولة، في 2019.

وترصد "الوطن"، محاور استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي:

1- الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة:

دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لرفع الكفاءة وتعزيز الشفافية.

2- الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية:

تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الحيوية، من خلال استثمار الشراكات مع مستفيدين محليين وشركاء محليين أو أجانب في مجال التكنولوجيا، لضمان نقل المعرفة مع تلبية احتياجات مصر التنموية.

3- بناء القدرات:

تهيئة المصريين لعصر الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات، بدءًا من نشر الوعي العام وحتى توجيه التعليم الرسمي، وتقديم برامج تدريب على المستويين الفني والمهني.

4- العلاقات الدولية:

تعزيز مكانة مصر القيادية على المستويين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة وتمثيل الموقفين الأفريقي والعربي، والمشاركة بفاعلية في المناقشات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي في المنظمات الدولية المختلفة مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية للفرانكفونية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها.

عوامل تمكين استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي

1- الحوكمة:

تتبع ورصد تنفيذ الاستراتيجية والقوانين واللوائح والمبادئ الأخلاقية والإرشادات.

2- البيانات:

جمع البيانات والإدارة والأمن والإتاحة من عوامل التمكين المهمة في هذا المجال.

3- النظام البيئي:

الأوساط الأكاديمية والبحث والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

4- البنية التحتية:

تشمل البنية التحتية المادية الحواسب الآلية والتخزين والاتصال، فضلًا عن ضمان نفاذ جميع أعضاء النظام البيئي.

القطاعات ذات الأولوية في مصر

1- الزراعة/ البيئة وإدارة ترشيد المياه.

2- الرعاية الصحية

3- معالجة اللغة الطبيعية العربية

4- التخطيط الاقتصادي

5- التصنيع وإدارة البنية التحتية