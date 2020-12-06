تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل الأعلى شمال فلسطين

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى تحطم مروحية تابعة لشركة كهرباء إسرائيلية، صباح اليوم، في منطقة الجليل الأعلى، وهي الجزء الشمالي لمنطقة الجليل شمال فلسطين، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت قناة "كان" الإسرائيلية، أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وسيجري إطلاق تحقيق للكشف عن ملابساته.

من جانبها، ذكرت القناة الـ12، أن المروحية نفذت هبوطا اضطراريا في مفرق طرق بعد ارتطامها بخطوط كهربائية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.