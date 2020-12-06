خائيم إيشيد: كائنات فضائية وصلت الأرض وترفض الكشف عن هويتها

فجر البروفيسور والجنرال الإسرائيلي المتقاعد خائيم إيشيد، الذي يعرف بأبي برنامج إسرائيل الفضائي، قنبلة من العيار الثقيل، حيث أعرب عن قناعته بأن كائنات فضائية وصلت سرا إلى كوكب الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وادعى الجنرال المتقاعد الذي كان يترأس خلال فترة بين عامي 1981 و2011، إدارة الفضاء في وزارة دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية واسعة الانتشار، أن تلك الكائنات الفضائية طلبت عدم الكشف عن وصولها إلى الأرض، مضيفا: "كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك كشف الستار عن وجودهم هنا لكن الكائنات من فيدرالية المجرة قالت: انتظر واسمح للناس بالهدوء أولا، لا يريدون نشوب حالة من الهستيريا الجماعية، بل يريدون أن ندرك ونقبل بذلك أولا".

وأضاف إيشيد، أن الكائنات الفضائية لا تنوي الكشف عن وجودها في الأرض ما لم تتوصل البشرية إلى فهم ماهية الفضاء والمركبات الفضائية، موضحا أن الكائنات وقعت اتفاقية مع الحكومة الأمريكية تتيح لها إجراء اختبارات في الأرض.

وقال إيشيد إن هذه الكائنات تدرس الفضاء الكوني وتسعى إلى كسب دعم البشر في هذا المجال، وزعم أن هناك قاعدة تحت سطح المريخ يعمل فيها ممثلون عن الكائنات ورواد فضاء أمريكيون.

وأكد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، الحائز على درجات وجوائز علمية مختلفة في بلاده وخارجها، أنه، لو قال مثل هذه الأمور قبل خمس سنوات لنقل إلى المستشفى فورا، مشيرا إلى أن الأوساط الأكاديمية لم تكن تقبل حتى الآونة الأخيرة روايته لكن الآن "بدؤوا يفكرون بطريقة مختلفة".