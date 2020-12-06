"عائشة شو" تنضم لأسرة مسلسل "جروبي": تظهر ممثلة للمرة الأولى

وقعت الإعلامية التونسية، عائشة عثمان، الشهيرة بـ"عائشة شو"، اليوم الأحد، عقدا مع شركة "إيجيبت جروب"، من أجل انضمامها لمسلسل "جروبي" من إخراج جمال عبد الحميد.

وأكد الكاتب والمنتج يوسف حسن يوسف، في بيان، على انضمامها للعمل، قائلا "تعاقدت عائشة من أجل المشاركة في المسلسل كممثلة، وهي المرة الأولى لها، مشيرا إلى وجود تعاون خلال الفترة المقبلة أيضا بينه وبين زوجها رجل الأعمال أيمن بوجبل، من أجل تقديم أعمال مشتركة بينهم، سواء شاركت بها عائشة أم لا".

الجدير بالذكر أن عائشة قامت بتقديم برنامج "عائشة شو" الذي أذيع على قناتي النهار والقاهرة والناس، واستضافت عددا كبيرا من النجوم.

و"جروبي" عمل فني، يجمع عددا كبيرا من نجوم مصر والوطن العربي، بل إنه يشهد عودة بعض النجوم المصرية الغائبة منذ فترة، وهو من تأليف يوسف حسن يوسف، ومن إخراج جمال عبد الحميد، وتدور أحداثه في ثلاثين حلقة، ويعرض على إحدى القنوات العربية، وتم تحويل المسلسل من رواية أدبية إلى عمل درامي.

والمسلسل مكون من ثلاثة أجزاء الأول "جروبي"، والجزء الثاني بعنوان "الأمريكيين" والثالث قهوة "الحرية"، والثلاثية عن رواية ليوسف حسن يوسف.

ويعد مسلسلي "منطقة محرمة" و"المنظمة" آخر أعمال الكاتب يوسف حسن يوسف، في حين تم تأجيل عمله "دماء على أبواب الموساد"، بينما يعد "الركين" آخر أعمال المخرج جمال عبدالحميد في ٢٠١٣، وقبله "شمس الأنصاري" و"الشوارع الخلفية".