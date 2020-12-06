محافظ القليوبية: تجهيز 197 مكتب بريد لاستلام منحة العمالة غير المنتظمة

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الجهود والإجراءات الجارية لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة بمدن بنها وقليوب بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب وأنور خضر مدير بريد القليوبية، والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

وأكد "الهجان" أن ذلك يأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء التى صدرت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد فترة صرف المنحة المخصصة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الإقتصادية لجائحة فيروس الكورنا كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين من العمالة غير المنتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لاستلام قيمة المنحة المحددة حيث تم تجهيز 197 مكتب بريد موزعين في جميع آرجاء المحافظة، موجها رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرى البريد والبنك الزراعى المصرى للتأكد من توفير أماكن إنتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيداً عن التجمعات والإزدحام.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس الكورونا وأهمها ارتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين .