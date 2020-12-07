8 معلومات عن ميناء بورسعيد البري المقرر افتتاحه آخر ديسمبر الجاري

ميناء بورسعيد البري هو مشروع خدمي تنموي سيحدث نقلة نوعية في الشكل الحضاري لحي الضواحي بالمحافظة باعتبار أنه سيصبح امتدادا لمحور 30 يونيو الذى خطط له جهاز تعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان المصرية ضمن خطة الطرق لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعتبر ميناء بورسعيد البرى واجهة بورسعيد أمام زائريها، بل سيصبح المحور الأكبر فى بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، ويحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى.

ويهدف الميناء البري الجديد إلى تطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين وتم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد الجنوبى.

وسيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.

وبحث اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد مع التنفيذيين ،الاستعدادات النهائية لتشغيل ميناء بورسعيد البرى والمقرر افتتاحه خلال الشهر الحالى بالتزامن مع إعادة تنميط وتنظيم خطوط السرفيس بالمحافظة ،مشيدا بمعدلات التنفيذ الجارية بمشروع الميناء البرى الجديد.

ويضم ميناء بورسعيد البرى مختلف سيارات الأجرة والنقل البري بين المحافظات، ويهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون في مكان واحد، للتيسير على المواطنين.

كما تم رفع قيمة المنطقة المحيطة بالميناء البرى من خلال تطوير شارع البترول والحديقة الدولية، وإنشاء الميناء البري كمجمع مواقف لجميع وسائل النقل البري بين المحافظات.

كما يجرى تصميم مشروع إنشاء مول حضاري على أعلى مستوى به مجمع سينما ومحلات ملابس وخضروات وفاكهة ومختلف احتياجات المواطنين بالمنطقة، مع التأكيد على توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية.