بهاء الدين محمد يعلن تعاونه مع الهضبة: أغنية جديدة أولها "ب" وآخرها "ر"

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، عبر تويتر، تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أغنية جديدة تحمل 5 أحرف أولها باء وآخرها راء.

وعلق بهاء قائلا "من الكنترول إوعوا حد يقوله اني قولتلكم".

يذكر أن مصادر مقربة أكدت لـ"الوطن" في تصريح سابق انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بعد عدة خلافات نشبت بينهما، ولم يتوصل أي من الطرفين إلى حلول.

وكشف المصدر المقرب، عن 3 مشاجرات وقعت بين الهضبة ودينا، وهي ما أدت إلى تفاقم الأمور بينهما، والتي انتهت بمغادرة "دينا" منزل الهضبة الحالي، وجاءت أولى المشاجرات بينهما في مدينة الساحل الشمالي، وكانت في حضور عدد من الأصدقاء المشتركين.

أما المشاجرة الثانية التي كانت في مدينة الجونة - بحسب المصدر، الذي أوضح تفاصيل المشاجر الثالثة التي جاءت في فرح ابن شقيقة طارق العريان، الذي عقد في أحد الفنادق الكبرى، وفي الوقت الذي استعدت فيه "دينا" للحفل، داخل إحدى غرف الفندق، وقعت مشاجرة كبرى بينها وبين الهضبة، وهو ما جعلها تغيب عن حضور الحفل، وشارك بالغناء في حفل الزفاف بمفرده.

وأوضح المصدر المقرب أن الهضبة شارك في حفل إحدى شركات المقاولات الكبرى، واستهل الحفل بغناء أغنية "كان طيب كان حنين"، وهي الأغنية التي دفعت البعض للحديث عن انتهاء علاقته العاطفية بدينا الشربيني.

وتابع المصدر أن الفنانة دينا الشربيني، غادرت المنزل الحالي للفنان عمرو دياب، وتعكف حاليًا على مصالحته بشتى الطرق، وهو الأمر الذي يرفضه "الهضبة".