أبو الغيط عن حل الأزمة الخليجية: هناك مؤشرات طيبة.. وننتظر وضوح الصورة

تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن مباحثات حول المصالحة "الخليجية الخليجية" برعاية "أمريكية كويتية"، فذكر أنه ليس متأكدا من هذا الأمر، وينتظر تفاصيل ووضوح الصورة، فالصورة ليست واضحة بعد، رغم أن هناك مؤشرات طيبة ننتظرها وعلى أساسها سوف نتفاعل.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة "القاهرة والناس"، أن الجامعة العربية أعلنت مسبقًا أنها تُرحب بأي تطور يفيد بالإطار العربي العام، "ماكانش فيه مبادرة من الجامعة العربية لحل الأزمة الخليجية عشان الكويت منذ 2017 انطلقت في محاولة للم الشمل والمصالحة".

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أنه بالتالي لا تستطيع الجامعة أن تدخل في مضاربة أو تنافس مع دولة عربية من أجل حل الأزمة الخليجية، خاصة أن هذه الدولة عربية وخليجية ولها تأثيرها ودورها، "الكويت بادرت وكذلك أميرها الشيخ الراحل صباح الأحمد تحرك، وكانت هناك إرادة كويتية حقيقية لهذا الأمر".

وتابع: "ننتظر المعلومات تأتينا من مصادرها، يوم أو أسبوع أو أي وقت، ليس من مسؤولياتي ولا ينبغي أن أتشاور بشكل فردي أو أنحاز لطرف عربي عن طرف آخر، أتصل دائما مع وزراء خارجية العرب، وباخد وأدي معاهم في الكلام"، موضحًا أن الواقع العربي يحتاج للمصالحة، لأن العرب يحتاجون للوحدة والقدرة على التأثير في المجتمع الدولي والقدرة على العمل المشترك.