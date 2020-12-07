سيماف: انتهاء تطوير المصنع في أبريل ونتعاقد على "قطارات نوم" خلال أيام

قال اللواء إسماعيل نجدي مدير مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنه كان في مؤتمر متابعة دوري مع المهندس كامل الوزير وزير النقل، وعبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وهو مؤتمر شهري لمتابعة العقود التي تنفذها السكك الحديدية والمترو والعقود المستقبلية التي من المقرر أن تُبرم لمد السكك الحديدية بعربات الركاب وغيرها.

وأضاف نجدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أننا "تابعنا ملف تطوير مصنع سيماف، إذ يعيش المصنع في هذه الأيام ثورة من حيث التطوير الشامل والميكنة وتأهيل الفنيين والمهندسين والبنية التحتية، حتى يواكب السوق المحلية".

وتابع، "تطرقنا إلى تأهيل 200 عربة من عربات السكة الحديد القديمة، منها خط تطوير في محافظة الإسكندرية، لضمان استمرار تقديمها الخدمة لنحو 25 سنة أخرى بكفاءة أخرى، ولدينا عقود عربات power، كما أن حركة وزير النقل سريعة، وهو ما تعودنا عليه، إذ أنه يتابعنا بشكل دائم ومستمر ويشاركنا في كل ما نعمل فيه مع السكك الحديدية".

وأشار إلى أننا "لدينا عقدي عربات power لصالح العربات الـ1300 التي بدأت تصل من روسيا اليوم، وهناك عربات التأهيل وهي دورية، ونعمل حاليًا في خطوط أبوقير، وسيعمل الخط الأول خلال هذا الشهر، وبدأنا تصنيع 10 قطارات مترو بالمرحلة الثالثة الخاصة بمحطات الزمالك والوراق وإمبابة، وسينتهي تأهيل المصنع في نهاية شهر أبريل المقبل".

وحول صفقة "قطارات النوم" الجديدة، قال مدير مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، "طُلبنا بأن نجهز ونؤهل قطارات النوم في إطار المخطط السياحي للدولة، وكُلفنا بتدبير 100 عربة نوم لتكوين ما يقرب من 10 قطارات نوم للسياحة بالخط الخاص بالأقصر وأسوان وسنبدأ بالتعاقد عليها خلال الأيام القادمة".