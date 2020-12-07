بينهم طفل.. إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل قديم بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، اليوم، بينهم طفلا فى حادث انهيار منزل قديم بمنطقة بحري البلد بجوار الكوبرى الجديد في أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطارًا، من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بانهيار منزل بمنطقة بحري البلد بجوار الكوبرى الجديد بالبندر دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين انهيارمنزل مكون من ثلاثة طوابق ملك "قطب مصطفى محمد "مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالجريد وجذوع النخيل، وكما دفعت الحماية المدنية بفرقة إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة أن الانهيار جرى بالجزء الخلفي من المنزل.

ونتج عن الحادث إصابة كلا من"قطب مصطفى محمد" 40 عامًا، وكريمة سيد أحمد، 35 عام، و عبله عبد الكريم أحمد، 35 عامًا، ومصطفى قطب مصطفى، 5 سنوات، وشريف قطب مصطفى، 13 عامًا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبنوب المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتأمين المنازل المجاورة وجاري إعداد تقرير بمعرفة الإدارة الهندسية بأبنوب وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.