مدبولي يشاهد نماذج ري حديثة: عايزين الموفر للمياه بأعلى إنتاجية للفلاح

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم للمركز القومي لبحوث المياه، عددًا من النماذج البحثية لنظم الري الحديثة التي يعمل عليها المركز، تمهيداً لتطبيق المناسب منها للواقع المصري.

وتضم النماذج التي عرضت على رئيس الوزراء اليوم، كلاً من الري السطحي التقليدي، وقياس الري، وري سطحي خطوط، وسطحي شرائح، وبالمواسير المبوبة، وبالرش، وري نافوري، وري بالرشاشات الصغيرة، وري بالتنقيط السطحي.

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بث مباشر أجراه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الزيارة لتأتي لمتابعة مشروعات تعمل عليها وزارة الري، وأن المركز نفذ تلك النماذج كتجارب، حتى نرى الأصلح منها لتنفيذها، موضحاً أننا نستهدف نموذج ري يوفر المياه، ويعطي أعلى إنتاجية للفلاح.

وتفقد رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بتفقد عدد من المشروعات واستعراض الدراسات التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه، ومعاهده، ووحداته البحثية، بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية، حيث استقل رئيس الوزراء مركبًا نيليًا من مرسى يتبع وزارة الري بجاردن سيتي بمحافظة القاهرة، حتى وصل إلى مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، حيث مقر المركز القومى لبحوث المياه.

وأكد رئيس الوزراء أن الزيارة تستهدف متابعة الدور المهم الذي تقوم به المراكز البحثية في تحقيق أهداف التنمية بوجه عام، مؤكداً ايمان الدولة العميق بأهمية البحث العلمى في بناء الأوطان.

وأوضح أن الزيارة تهدف للتعريف وتسليط الضوء على مهام مراكز وزارة الموارد المائية والري في إحراز الأهداف الخاصة بهذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما خاصا في تحسين إدارة الموارد المائية، وحسن التخطيط للمستقبل، في ظل التحديات التي تواجه المياه على مستوى العالم.

ورحب وزير الموارد المائية والري برئيس الوزراء في المركز القومي لبحوث المياه، مؤكدا ان الدكتور مصطفى مدبولي، اول رئيس وزراء يزور المركز مرتين فى فترة وجيزة، بما يدعم جهود هذا المركز والمعاهد التابعة له.