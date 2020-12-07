رئيس الوزراء يستقل مركبا من جاردن سيتي للقناطر الخيرية

استقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مركبًا نيليًا من مرسى يتبع وزارة الري بجاردن سيتي بمحافظة القاهرة، حتى وصل إلى مدينة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، حيث مقر المركز القومى لبحوث المياه.

يأتي ذلك على هامش جولة أجراها "مدبولي"، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لتفقد عدد من المشروعات واستعراض الدراسات التي يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه، ومعاهده، ووحداته البحثية، بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية.

وأكد رئيس الوزراء أن الزيارة تستهدف متابعة الدور المهم الذي تقوم به المراكز البحثية في تحقيق أهداف التنمية بوجه عام، مؤكداً ايمان الدولة العميق بأهمية البحث العلمى في بناء الأوطان.

وأوضح أن الزيارة تهدف للتعريف وتسليط الضوء على مهام مراكز وزارة الموارد المائية والري في إحراز الأهداف الخاصة بهذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتمامًا خاصا في تحسين إدارة الموارد المائية، وحسن التخطيط للمستقبل، في ظل التحديات التي تواجه المياه على مستوى العالم.

ورحب وزير الموارد المائية والري برئيس الوزراء في المركز القومي لبحوث المياه، مؤكدا ان الدكتور مصطفى مدبولي، اول رئيس وزراء يزور المركز مرتين فى فترة وجيزة، بما يدعم جهود هذا المركز والمعاهد التابعة له.

وقدم الدكتور خالد عبد الحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، عرضا موجزا أشار خلاله الى ان المركز القومي يتبعه 12 معهدًا بحثيًا، كل معهد له تخصص معين، ويدعم كل معهد قطاعا من قطاعات عمل وزارة الموارد المائية والري، لافتا الى أن هناك تجانسا بين عمل جميع المعاهد وبحوثها لدعم جهود هذا القطاع، موضحا ان المعامل المركزية هنا حازت شهادة الأيزو، ومركز بحوث المياه ينشر باحثوه في دوريات عالمية معتمدة، كما يقوم المركز عبر معاهده بعقد دورات تدريبية لضيوف مصر من دول حوض النيل.