إثيوبيا تعلن إعادة نازحي معارك تيجراي قريبا

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الاثنين، عزمها إعادة مواطنيها اللاجئين والنازحين هربًا من المواجهات العسكرية في إقليم تيجراي، إلى مناطقهم في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك بعد التوقيع على اتفاقية مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدة والعون للمتضررين من الحرب المستعرة بين الحكومة الفيدرالية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وذلك من خلال العمل الوثيق مع الشركاء والمنظمات الإنسانية.

وأشار بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الاثنين، إلى أن "حماية المواطنين وأمنهم يظل أولوية قصوي لدى الحكومة من غير أن ينقص ذلك من المطالبة بتقديم قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى العدالة".

من جهته، قال حزب الازدهار الذي يترأسه آبي أحمد، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أجبرت الحكومة على دخول الحرب باعتدائها على قيادة الجيش الفيدرالي.

ويتهم آبي أحمد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بالخيانة، خاصة بعد هجومها على قاعدة للجيش، بينما يقول أهل تيجراي إن آبي أحمد، رفيق السلاح السابق الذي كان شريكهم في الحكومة، يريد الهيمنة على جماعتهم العرقية.

وسيطرت القوات الاتحادية على ميكيلي عاصمة تيجراي خلال ساعات السبت الماضي. وفر قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى التلال، قائلين إنهم يقاومون ويأسرون جنوداً.

يشار إلى أن الجيش الاتحادي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي اكتسبا خبرة عسكرية من الإطاحة بمنجستو هايلي ماريام عام 1991، والقتال في إريتريا المجاورة من عام 1998 إلى عام 2000.