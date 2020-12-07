فيديو.. مصر تستعد لافتتاح أكبر مصنع للمستنسخات الأثرية في الشرق الأوسط

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا عن استعداد مصر لافتتاح أكبر مصنع للمستنسخات الأثرية في الشرق الأوسط.

افتتاح مرتقب لصرح جديد تتبناه وزارة السياحة والآثار، وتلك المرة لن يكون المتحف أو الكشف أثري ولكن أول وأكبر مصنع للمستنسخات الأثرية في الشرق الأوسط وهو ما يحفظ لمصر حقوق الملكية الأثرية في تراثها الأثري ويواجه غزو المستنسخات الصينية، ومن المتوقع أن يجرى افتتاحه أوائل عام 2021 بعد نهاية فترة تدريب العاملين به.

وجرى إنشاء المصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور ويعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، ويساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري المصري كما أنه سيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة وبالتالي زيادة الدخل القومي، ويضم وحدات الإنتاج اليدوي والمميكن لسك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية وخط للقوالب لعمل الأسطمبات والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم والتلوين.

بالإضافة إلي وجود قاعة عرض للمستنسخات التي يتم إنتاجها، وتبلغ السماحة الكلية للمصنع حوالي 10 آلاف متر مربع ويعمل به 44 فنانا وعاملا من الخبرات والكفاءات العالية في المجال، كما أنه مجهز بماكينات تعمل وفقا لأحدث طرز التكنولوجيا الحديثة.

سيتم تحقيق الإستفادة القصوي من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمية وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية، حيث أن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلي مستوي من الخبرة الفنية المتميزة على أيدي متخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية.

وكل مستنسخ أثري سيتم إنتاجه بالمصنع سيحمل ختما خاصا بالمجلس الأعلي للآثار وشهادة معتمدة منه تفيد بأنه قطع مقلدة إلي جانب وضع باركود لسهولة التعرف عليه مما يسهم في حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.