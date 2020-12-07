تصل لمليوني جنيه.. أكبر 5 قروض شخصية للموظفين بضمان تحويل الراتب

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من الأوعية الإدخارية، والقروض الشخصية، التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد منهم، ومنها القروض الشخصية بضمان تحويل الراتب والتي تصل قيمتها في بعض البنوك إلى 2 مليون جنيه.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة، لأكبر 5 قروض شخصية للموظفين بضمان تحويل الراتب، بعدد من البنوك، وفقا لسياسات البنوك المعلنة.

تفاصيل القرض الشخصي بضمان تحويل الراتب من بنك أبو ظبي التجاري

ـ يمكن للعميل الحصول على القرض الشخصي من بنك أبو ظبي التجاري، من خلال تقديم جواب إثبات الدخل الخاص به، أو بتحويل الراتب ليتمكن من الحصول على القرض الذي يحتاجه.

ـ الحد الأقصى لمبلغ القرض 2 مليون جنيه.

ـ الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرًا (10 سنوات)، حسب البرنامج.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك أبو ظبي التجاري

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ شهادة بالراتب.

ـ جواب تحويل الراتب.

ـ ايصال خدمات "فاتورة كهرباء، غاز، أو مياه".

ـ كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك أبو ظبي التجاري

ـ مصري الجنسية.

ـ الحد الأدنى للسن 21 عامًا.

ـ العمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمكان العمل الحالي.

ـ حد أدنى للدخل الشهري 3000 جنيه.

تفاصيل القرض الشخصي بضمان تحويل الراتب من البنك التجاري الدولي

ـ قرض شخصي يبدأ من 5000 جنيه ويصل إلى 2 مليون جنيه.

ـ تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض.

ـ مرونة في فترة السداد تبدأ من 12 شهراً إلى 96 شهراً.

ـ إمكانية الاقتراض بضمان الودائع​ و الشهادات.

ـ سهولة سداد القرض من خلال أكثر من 198فرع و أكثر من 440 ماكينة إيداع نقدي​.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك أبو ظبي التجاري

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي "سارية".

ـ إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز "بحد أقصى 3 أشهر".

تفاصيل القرض الشخصي بضمان تحويل الراتب من البنك الأهلي المصري

ـ مبلغ القرض يصل إلى مليون ونصف بضمان تحويل الراتب.

ـ مبلغ القرض يصل إلى 2 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

ـ مدة القرض تصل إلى 12 عام.

ـ تأمين على الحياة والعجز الكلي.

ـ بدون ضامن.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك أبو ظبي التجاري

ـ خطاب معتمد من جهة العمل، موضحًا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

ـ تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

ـ آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

تفاصيل القرض الشخصي بضمان تحويل الراتب من بنك الإسكندرية

ـ إمكانية تأجيل الأقساط لمدة عام لعملاء برنامج بضمان تحويل الراتب الذين يتم تحويل كامل راتبهم على بنك الإسكندرية.

ـ تصل مدة التمويل إلى 12 عامًا.

ـ قيمة التمويل تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

ـ تأمين على الحياه طوال مدة التأمين.

ـ الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

ـ آلا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً و لا يزيد عن 65 عاماً.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك الاسكندرية

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ خطاب مفردات الراتب.

ـ فاتورة مرافق حديثة "غاز، كهرباء، تليفون" لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

ـ يمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.

تفاصيل القرض الشخصي بضمان تحويل الراتب من البنك العربي الإفريقي الدولي

ـ الحد الأدنى للتمويل 15000 جنيه.

ـ الحد الأقصى للتمويل مليون ونصف جنيه.

ـ مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 120 شهراً (10 سنوات).

ـ إمكانية زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد.

ـ إمكانية تأجيل القسط حتى 3 مرات في السنة.

ـ إمكانية تقليل قيمة القسط عن طريق مد فترة السداد.

ـ تأمين مجاني الحياة طوال فترة سداد التمويل.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من البنك العربي الإفريقي الدولي

ـ فتح حساب في البنك العربي الإفريقي الدولي.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

ـ ألا يقل السن عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 65 عام عند تاريخ انتهاء التمويل.

ـ يجب أن يكون العميل قد تم تعيينه لمدة 6 أشهر على الأقل في المكان الحالي الذي يعمل به.