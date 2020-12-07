"الصحة" تكشف قائمة الأمراض المسببة لفقدان الشم غير كورونا

نفت مصادر صحية أنَّ كل الأفراد الذين يعانون من فقد لـ"حاسة الشم"، مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنَّه في بعض الأحيان يكون انخفاض حاسة الشم تدريجياً حتى الفقدان، يكون بسبب بعض الأمراض، والتي قد تصل لـ8 أمراض.

ولفتت إلى أنَّ ما يتردد من كون فقد حاسة الشم هو دليل مؤكّد للإصابة بـ"كورونا"، ليس سوى شائعات، موضحة أنَّها أحد أعراض "كورونا"، ولكنه ليس المرض الوحيد الذي تفقد حاسة الشم فيه.

وضمت قائمة الأمراض التي يُمكن أن تُصيب بـ"فقد حاسة الشم"، كلاً من:

1- نزلات البرد مع تجويف في الأنف.

2- تورم الغشاء المخاطي للأنف.

3- الحساسية الشديدة.

4- أحد أعراض ورم المخ.

5- الزهايمر.

6- الشلل الارتعاشي.

7- ما بعد الإصابة بـ"نوبة قلبية".

8- قبل الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأحد، خروج 177 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103501 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ تسجيل 418 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى 21 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أنَّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 118432 حالة من ضمنهم 103501 حالة تمّ شفاؤها، و6771 حالة وفاة.