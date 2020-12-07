عاجل.. المركزي: 1.3 مليار دولار زيادة في تحويلات العاملين بالخارج

سجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار، ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليار دولار، "مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق"، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي.

وأظهرت البيانات الأولية، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوي 16.0%‏ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار "مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019".

الجدير ذكره، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/سبتمبر2020 ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 11.6%، لتسجل نحو 22.1 مليار دولار "مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق".