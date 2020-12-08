ضوابط صرف المستحقات التأمينية من الحسابات الجارية والمحافظ الإلكترونية

حدد الهيئة القومية للتأمينات، ضوابط صرف المستحقات التأمينية من الحسابات الجارية بالبنوك أو البريد أو من خلال بطاقة ميزة أو محفظة إلكترونية، وفق عدد من الشروط والإجراءات.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات والشروط المتبعة، وضوابط صرف المستحقات التأمينية، وفقا لما حددته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط صرف المستحقات التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد

ـ يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا ومختوما من البنك، أو هيئة البريد متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدوري إلى مستحق على الحساب الجاري، على أن يتضمن الخطاب الاسم الرباعي ورقم الحساب الجاري والرقم القومي، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي للقائم بالصرف على أن تكون سارية.

ضوابط صرف المستحقات التأمينية من خلال بطاقات ميزة "لمن ليس لديه حساب جارى بأحد البنوك أو هيئة البريد

- يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا مختوما من البنك متضمنا الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على بطاقة ميزة على أن يتضمن الخطاب الاسم رباعي، ورقم بطاق ميزة والرقم القومي، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

ضوابط صرف المستحقات التأمينية من خلال المحافظ الإلكترونية الصادرة من أحد البنوك أو أحد شركات الاتصالات

ـ يقدم القائم بالصرف خطابا معتمدا مختوما من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمنة الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية، على أن يتضمن الخطاب الاسم الرباعي، والرقم القومي ورقم الهاتف المسجل عليه المحفظة باسم القائم بالصرف ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

ضوابط صرف المتجمدات ومستحقات الدفعة الواحدة بالرقم القومي على بنك مصر "لمن ليس لديه حساب جارى أو بطاقة ميزة أو محفظة إلكترونية"

- يتم صرف المتجمدات أو مستحقات الدفعة الواحدة على الحساب الجاري، أو بطاقة ميزة أو المحفظة الإلكترونية، وبالنسبة لمن ليس لديه رقم حساب جارى بالبنك أو هيئة البريد أو بطاق ميزة أو محفظة إلكترونية يتم صرف المتجمد أو مستحقات الدفعة الواحدة على منظومة بنك مصر من خلال الرقم القومي المسجل لصاحب الشأن بالهيئة.

بالنسب لحاملي بطاقات صرف الهيئة يتم مراعاة ما يلى:

-يراعى في حالة فقد البطاقة أو الرقم السرى أو عند طلب تعديل جهة الصرف، أن يتم تعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية له من خلال هذه الإجراءات الموضحة بالأعلى، وفى حالة وجود رصيد متبق ببطاقة صرف الهيئة يتم صرفه وفقا لمنظومة صرف المتجمدات ومستحقات الدفعة الواحدة.

يتم مخاطبة أصحاب الشأن من حاملي بطاقات صرف الهيئة بموافاة الهيئة بخطاب بنكي أو من مكتب البريد برقم الحساب الجاري أو خطاب ببيانات بطاقة ميزة أو خطاب من شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية لمن ليس لديه حساب جارى لتحويل المعاش الدوري عليه.