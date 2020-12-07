مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمحلة

شهدت عزبة شويقي سعد التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم، واقعة مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء، وتم نقلهما إلى طوارئ مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع حازم علي المتولي "بواب"، 30 سنة، متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في البطن وجرح في الرأس، وإصابة مسعود محمد المتولي "بواب" في الأربعينات من العمر بجرح نافذ في مشاجرة بينهما باستخدام سلاح أبيض "سنجة".

كما انتقلت قوة مباحث قسم مركز المحلة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن المجني عليه والمصاب ابنا عم وبينهما خلافات سابقة وعند معاتبة أحدهما للآخر تطور الأمر للتشاجر واستخدام السلاح الأبيض.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.