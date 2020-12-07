أول طلب إحاطة لمصطفى سالم بعد نجاحه بالانتخابات عن "مزلقان الموت" في طهطا

قدّم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن دائرة" طما، طهطا، جهينة"، طلب احاطة للفريق كامل الوزير وزير النقل، حيث تنتظر مدينة طهطا حادثة بمعدل ثابت شهريا منذ تشغيل كوبري طهطا العلوي في 2017، نظرًا لغلق مزلقان طهطا البحري "مزلقان التجارة " أمام حركة مرور السيارات، وتركه مفتوحا أمام حركة المشاة دون وجود جرس إنذار أو منبهات ضوئية.

وقال سالم، إن تكرار الحوادث بسبب ترك المزلقان مفتوحًا تعد مأساة تتم بشكل دوري نتيجة غلق مزلقان طهطا البحري أمام حركة مرور السيارات وتركه أمام المشاة، موضحًا أنه سبق وأن تقدم لوزير النقل بطلب لإنشاء كوبري مشاة حفاظًا على الأرواح، خلال الدورة البرلمانية الحالية والتي تنتهي في يناير القادم.

وتابع: "ورغم الموافقة على إنشاء الكوبري وتوفير الاعتمادات المالية له وإسناده لاحدى الشركات من ديسمبر 2019، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن لأسباب غير معلومة".

وجاء تقديم طلب الإحاطة الأول للنائب مصطفى سالم عقب نجاحه في الانتخابات البرلمانية 2020، بعد أن شهدت طهطا عدة حوادث مروعة أدت لمصرع العديد من أبناء طهطا، ما استدعى إعادة الحديث مرة أخرى في كوبري المشاة.