مصدر أمني عن مهندس ألقى أموالا من بلكونة منزله بأوسيم: مضطرب نفسيا

قال مصدر أمني، إن المهندس الذي كان يلقي أموالا من شرفة منزله بأوسيم، في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق وأتى نفس الفعل في وقت سابق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، فيديو وصورا لشخص يُدعى "صبري صدومة"، تبين أنه مهندس بترول سابق، ويقيم في أوسيم بالجيزة، حيث ظهر وهو يلقي أموالا من شرفة منزله.

وقال أحد جيرانه لـ"الوطن"، ويُدعى "أحمد عبدالعظيم"، إنه مثقف جداً ومتعلم، ودائم الشغب وإحداث بعض التصرفات التي تجعل المنطقة كلها تتحدث عنه، فهذه ليست أول مرة يقوم بإلقاء الأموال، بل هي المرة الثالثة في 3 أشهر.

وأضاف: "هو غني ومعاه فلوس كتير ومش أول مرة يعمل كده، من حوالي شهرين وقف في البلكونة وعمل نفس اللي بيعمله، ولم الناس حوليه، ومن أسبوعين برضه عمل كده، ودي تالت مرة بس المرة دي كان بيوزع الورقة بـ 200 جنيه".

مهندس أوسيم عن إلقاء نقود من شرفة منزله: فلوسي وأنا حر فيها

وقال صبري صدومة، مهندس بترول على المعاش، من أوسيم، الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يلقي نقودا من شرفة منزله، عبارة عن أوراق من فئة المئتين جنيه، إنه لم يقصد شهرة من عمله، ولكن فقط كان يريد أن يخرج الزكاة، مشيرا إلى أنه متزوج اثنتين ولديه 7 أبناء، ولديه أسهم في البورصة.

ونفى "صدومة" في بداية حديثه، جميع الشائعات التي أطلقها البعض عليه بعد الواقعة، المتمثلة في رغبته فى الشهرة أو التباهي على الناس وغيرها، مؤكدًا قيامه بذلك بنية إخراج الزكاة والصدقة فقط.

"المهم عندي أطلع زكاة، سواء في العلن أو السر"، بحسب ما ذكره "صدومة" خلال حديثه لـ"الوطن" مضيفا، "الموضوع حصل إمبارح بدون أي تخطيط للأمر أو حتى معرفش رميت فلوس كام، ولا حتى طلبت من حد يصورني".

وتباينت ردود أفعال أهالي المنطقة، ما بين مؤيد ومعارض، وهو الانشقاق ذاته الذي ظهر عليه أهالي المهندس، وفقا لما رواه "صدومة"، "الناس بتأيد وتعارض، فيه اللي بيقول بتعمل شر، وفيه اللي بيقول بعمل خير، لكن زوجتي مش فارق معاها طالما بتاخد طلباتها، ودي فلوسي وأنا حر فيها".