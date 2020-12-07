المنوفية تعلن مواعيد قطع المياه لغسيل الشبكات: لا تشمل الانتخابات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن خطة غسيل شبكات المياه بكافة مناطق المحافظة، خلال شهر ديسمبر الحالي، وفقا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى للشبكات.

وأكد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا من نفس اليوم.

لم يتم قطع المياه خلال الانتخابات

وأكد نجيب، على أنه لم يتم قطع المياه خلال أيام الإعادة بإنتخابات مجلس النواب بنطاق المحافظة من 6 وحتى 9 ديسمبر 2020، في إطار استعدادات الشركة لاستقبال الانتخابات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه، والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وكذا التعامل الفوري مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

تدبير احتياجات المواطنين من المياه

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالمواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدام مياه الصنابير خلال فترة الغسيل، حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه في حالة ظهور أية رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل، يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما أعلنت الشركة أنه في حالة أي شكوى من جودة المياه، يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو على الواتساب على رقم 01220906668 .

التدريب العملي لطلاب الثانوية الفنية

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، التدريب العملى لعدد 370 طالبا بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية داخل المحطات والمعامل والشبكات التابعة للشركة.

ويتم التدريب بناءً على تعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتدريب طلبة مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي خلال النصف الأول من العام الدراسي 2020/2021 على أن يكون التدريب بالمحطات والمعامل بمختلف المواد مثل ( تركيبات كهربائية، تشغيل وصيانة شبكات، محطات صرف، أجهزة معامل مياه الشرب، أساسيات منظومة الصرف الصحي، تكنولوجيا آلات دوارة، تكنولوجيا مياه، تكنولوجيا معالجة صرف صحي، معامل مياه الشرب، شبكات صرف، مدخل التجارب المعملية).