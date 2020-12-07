الغرف التجارية: فيروس كورونا رفع نصيب الفرد من الفاكهة

زاد متوسط نصيب الفرد من الفاكهة خلال فترة تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، وفقًا لتقرير غرفة تجارة القاهرة.

وأظهر التقرير، أن متوسط نصيب الفرد من التفاح ارتفع من 7.8 كيلو، ليصل إلى 8.4 كيلو، كما ارتفع نصيب الفرد من الموز من 6.1 إلى 6.5 كيلو، والعنب ارتفع من 10.5 إلى 11كيلو، والمانجو ارتفع من 4.4 لتصل إلى 4.6 كيلو، والبطيخ ارتفع فيها نصيب الفرد من 86.5 إلى 98.6 كيلو.

وكشف، أن إنتاج المانجو سجّل 720 ألف طن العام الجاري، وبلغ إنتاج العنب 1641ألف طن، الموز سجّل 1278الف طن والبطيخ 1505 ألف طن.

وأكد التقرير، أن سوق الفاكهة يشهد وفرة فى المعروض من أصناف الفاكهة المختلفة محليًا ومستوردًا، ولايعانى المستهلك في الحصول على احتياجاته من الأصناف بأسعار مناسبة وتتباين أسعار أصناف الفاكهة حسب الجودة والمنطقة البيعية، حيث أنها في متناول الجميع.

وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن جميع أصناف الخضار والفاكهة متوفرة في الأسواق بزيادة المعروض، ورصد استمرار تراجع سعر الطماطم لتباع جملة 4-6 جنيهات وفي التجزئة تباع بـ 7 لـ 1جنيهات للكيلو أي بفارق تراوح مابين جنيه وجنيهين في الكيلو بالمقارنة بأمس، بعد تراجع أسعارها تدريجيًا نظرًا لزيادة معروضها في جميع المحافظات وبالتحديد الوجه القبلي.

وتباع البطاطس الـ4 كيلو بـ10جنيهات، الفاصوليا تباع بـ 3.5 مقابل 20 جنيها، والكوسة تباع بـ 3جنيهات مقابل 9 جنيهات، والخيار يباع بـ4جنيهات مقابل 8 جنيهات، والباذنجان يباع بـ 3.5 مقابل 7جنيهات، والفلفل يباع بـ 3.5 مقابل 8 جنيهات والألوان بـ15مقابل 20 جنيه، والقلقاس يباع بـ 3 جنيهات مقابل 10جنيهات، والسبانخ تباع بـ4 جنيهات مقابل 12جنيه، مع استقرار كبير في أسعار الفاكهة.

كنتالوب من 3 إلى 5 ك وجوافة من 3 الي 5 ك وكمثري من 7 إلى 9 ك، موز مستورد من 15 إلى 20 ك، وتفاح أحمر من 18 إلى 20 ك، تفاح أخضر من 12 إلى 16 ك، الموز من 5-7 ك والموز المغربى من 6 لـ10جنيه عنب بأنواعه من 4الي 10ك والتين من 6 إلى 9 ك وكاكا من 7 إلى 11ك.