تسريب جديد للكلور أثناء إعادة تشغيل محطة مياه بكفر الشيخ

قال المحاسب خالد جمعة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، إنه حدث تسرب ضعيف من أسطوانة كلور أثناء إجراءات التشغيل لمحطة مياه كفرالشيخ (1) بمنطقة كفرالشيخ الرئيسية بجوار المرور.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم التعامل مع المشكلة في حينه، طبقا لقواعد السلامة والصحة المهنية، وبالمهمات والمعدات الموجودة، من خلال الأفراد المختصين بالمحطة، وتمت السيطرة على الموقف في حينه.

وأوضح أنه نتيجة حدوث بعض التسريب، أدى ذلك إلى شعور بعض المارة بالقرب من المحطة بأعراض ضعيفة بضيق في التنفس ولم تسجل أي حالات بالمستشفيات ولم يتم حجز أي حالات.

لا يوجد أي تأثير على كمية المياه المنتجة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بكفرالشيخ، سلامة ومأمونية المياه، ولا يوجد أي تأثير على كمية المياه المنتجة أو جودتها نهائيا حيث تتم متابعة جودة المياه من خلال المعامل المركزية المتنقلة على مدار اليوم.

وأكد أن الشركة أجرت عددا من الإجراءات التصحيحية لاستقصاءات الرأي وحل مشكلات المواطنين، والتأكد من مدى رضاء العملاء، والتنسيق مع كافة قطاعات الشركة وتذليل كافة العقبات والصعوبات لفريق العمل للانتهاء من استمارات الاستقصاء.

وأشار إلى أن الشركة نفذت الاستقصاءات في مدينة بلطيم، ومركز دسوق بمنطقة الكشلة، وحملة توعية لترشيد الاستهلاك، وتعريف المواطنين بتطبيق 125 والتعريف بالخط الساخن.

كما أكد على ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، وتبني قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة ونشر الوعي المائي.

وتحقيقا لرؤية الدولة، أكد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة (المساجد الأهلية – الكنائس) بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قامت بالإجراءات الآتية:

. تشكيل لجنة القطع الموفرة تضم أعضاء من التوعية، العقود والمشتريات، القطاع التجاري.

. حصر جميع المساجد الأهلية والكنائس بمحافظة كفرالشيخ بناء على البروتوكول.

. حصر نوع وعدد القطع الموفرة بكل دار عبادة.

. طباعة بوسترات ذات تصميم موحد الهوية علي مستوي الجمهورية عن ترشيد استهلاك المياه من خلال القطع الموفرة بمقاسات مختلفة.

. جارى وضع خطة زمنية لتركيب القطع الموفرة علي مستوي المحافظة.