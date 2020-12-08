8 مليارات جنيه حصيلة جمارك الإسكندرية في شهرين

بلغت حصيلة جمارك الإسكندرية من الضرائب والرسوم خلال شهرين نحو 8 مليارات جنيه، حيث بلغت الحصيلة في شهر سبتمبر الماضي نحو 3.8 مليار جنيه بينما سجلت الحصيلة في شهر أكتوبر الماضي نحو 3.9 مليار جنيه.

ووفقا للتقارير الشهرية لوزارة المالية أفرجت دائرة جمارك الإسكندرية عن 12 ألفًا و491 شهادة جمركية وارد نهائى، في شهر أكتوبر الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

وبحسب التقرير بلغت الحصيلة الجمركية عن شهر أكتوبر 3.9 مليارات جنيه تتوزع بين 6.4 مليون جنيه قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3.3 مليارات جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و62 بيانًا جمركيًا خلال شهر أكتوبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: "الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس"، بقيمة بلغت 1.4 مليار جنيه وتم تحصيل رسوم صادر عنها 4.3 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت 3.9 مليار جنيه.