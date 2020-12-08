الدماء تطارد شارع جمال حسين بالهرم: من قتل الشيخ عامر وزوجته لانتحار عروس

داخل شارع جمال حسين، المتفرع من شارع الشهيد أحمد حمدى، بمنطقة الطوابق في الهرم، لا صوت يعلو فوق حادث انتحار عروس قاصر فى شهر العسل، بعد قفزها من الطابق الرابع بالعقار رقم 36، لتسقط جثة هامدة، ويقفز الزوج بعدها بدقائق ليسقط على "بطانية"، ويصاب بكسور متفرقة فى مختلف أنحاء جسده.

كواليس كثيرة كشف عنها العريس 17 سنة، أثناء استجوابه، والشهود أثناء سرد اللحظات الأخيرة فى حياة "آية" 16 سنة، العروس التى انفجرت رأسها وطارت أجزاء من "مخها" وسط الشارع، وغيرها من والتفاصيل الصادمة، التي أعادت إلى أذهان سكان، ذكريات جريمة هزت الشارع والمنطقة بالكامل قبل 9 سنوات، عندما قتل الشاب القعيد "الشيخ عامر" محفظ القرآن، وتم اغتصاب زوجته بعد قتلها هي الأخرى.

رائحة دماء الشيخ عامر وزوجته تفوح بالشارع مجددا

تفاصيل التحريات والتحقيقات التى جرت قبل 9 سنوات، فى واقعة قتل الشيخ عامر وزوجته، أكدت أن مرتكب الجريمة مسجل خطر "تائب"، كان يتردد على الشيخ، لكي يحفظ القرآن، وبالفعل نجح في حفظ 8 أجزاء، لكنه في لحظة تحول وغدر، انقض على شيخه "عامر"، وقتله، ثم ذبح زوجته واغتصبها عقب قتلها.

وأضافت التحريات أن المتهم شارك فى التظاهرات التي أطلق عليها "جمعة الغضب" عام 2011، وعقب ذلك تعاطى مخدرات، وتوجه إلى شقة الشيخ عامر، محفظ القرآن، وقتله خنقا، ثم ذبح زوجته واغتصبها بعد قتلها، واستولى على "سلسلة" كانت هدية الشيخ لها فى عيد زواجهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم، وأحيل إلى النيابة التى باشرت التحقيقات، وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية، وقضت محكمة الجنايات بإعدامه.

انتحار عروس وانفجار رأسها

الدماء لا تزال تلاحق شارع جمال حسين، حيث فوجئ السكان قبل يومين، بصوت ارتطام قوى، فأسرعوا إلى المكان، ليجدوا جثة هامدة لفتاة، وسط بركة من الدماء، مصابة بكسر فى الرأس، الذي تتطايرت أجزاء منه.

دقائق وحضر زوجها، وأخذ يردد عبارات "ليه رميتي نفسك.. مش هعيش من غيرك"، قبل أن يصعد إلى الطابق الرابع، ويقفز من شرفة شقته، ويصاب بكسور فى مختلف أنحاء جسده، وتم نقله إلى مستشفى الهرم تحت حراسة امنية مشددة لحين الانتهاء من استجوابه.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن سبب الواقعة خلافات أسرية بين العروس المنتحرة، وبين والدة العريس، وأثناء تشاجرهما أمسكت الأولى سكينا من المطبخ، وتعدت بالضرب على "حماتها"، وأحدثت بها إصابة جرح فى الرأس، وقفزت من شباك الشقة لتسقط جثة هامدة.