مدبولي عن انخفاض نسبة الفقر لأول مرة منذ 20 عاما: نتيجة جهود الدولة

عقَّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، من نتائج تتعلق ببحث الدخل والانفاق والاستهلاك خلال عام 2019 – 2020، موضحاً أنَّ هذه النتائج أشارت إلى تحقيق انخفاض فى معدلات ونسبة الفقر في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 20 عاماً.

وقال مدبولي، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، اليوم الثلاثاء، إنَّ تلك النتيجة تأتي انعكاساً لما تبذله الدولة من جهود فى عدد من الملفات، من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشغيل، وغير ذلك.

وواصل: "هذه المؤشرات تعطينا الثقة في أننا نسير على الطريق السليم، وهو ما يدفعنا نحو الاستمرار في تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي توفر الملايين من فرص العمل الجديدة للشباب".

وجدد رئيس الوزراء تأكّيد الدور المحوري لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019-2020، فى دعم متخذى القرار، حيث إنها تمثل نقطة ارتكاز يتم الاعتماد عليها في إعداد الخطط والبرامج الحكومية، وكذا المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة؛ وذلك تحقيقاً للعديد من الأهداف المرجوة.