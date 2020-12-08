إرهاب في البرلمان التونسي برعاية الإخوان

اعتدى نواب "ائتلاف الكرامة" الذراع الأيمن لحركة "النهضة" الإخوانية، في جلسة للبرلمان التونسي، مساء أمس، على نظرائهم في "الكتلة الديمقراطية" مما أسفر عن إصابة أحد النواب بجروح طفيفة.

وقالت وسائل الإعلام التونسية أن أعضاء في "ائتلاف الكرامة" هاجموا بآلة حادة أحد نواب التيار الديمقراطي، أنور بالشاهد، ما تسبب في إصابته بجرح في الوجه، كما تعرضت النائبة سامية عبو للإغماء.

وقال النائب المجني عليه أنور بالشاهد، لموقع "موزاييك" التونسي، إنّ ما يحدث في البرلمان "إرهاب"، تعليقا على الاعتداء المادي واللفظي الذي تعرّض إليه من قبل عدد من نواب ائتلاف "الكرامة" ذراع الحركة الإخوانية الإرهابية.

وأوضح "بالشاهد" تفاصيل الاعتداء أن نواباً من ائتلاف "الكرامة" تعمدوا إيقاف اجتماع للجنة المرأة، فاتجه نواب "الكتلة الديمقراطية" لمكتب المجلس للتظلم، إلا أنهم فوجئوا بالنواب سيف الدين مخلوف وزياد الهاشمي ومحمد العفاس وعدد من نواب "الكرامة" يلاحقونهم وينعتونهم بأبشع الألفاظ قبل أن يعمد أحد منهم إلى رشقه بقارورة في وجه.

وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في تونس، حسان القبي، اليوم، تعليقا على الحادث، إن تونس في طريقها إلى التفكك وعلى رئيس الدولة تحمل مسؤوليته وحل البرلمان التونسي بالطرق الدستورية قبل فوات الأوان. وحذر الأكاديمي التونسي، في تصريحات لـ "الوطن" من تحول العنف السياسي من داخل البرلمان إلى الشارع التونسي إذا لم يتخذ رئيس الدولة إجراءات عاجلة.

دواعش برعاية الغنوشي

ووصف النائب حسونة الناصفي عن كتلة "الإصلاح"، نواب كتلة "الكرامة" بـ"الدواعش"، فيما وصفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، محمد العفاس، بـ"نائب التكفير".

من جانبه، دان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له "الاعتداء على نواب الكتلة الديمقراطية من الكتلة الإرهابية للكرامة". وقال الاتحاد إن هناك تواطؤ مفضوح من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ودفاعه عن خطاب التكفير والعنف داخل البرلمان.

مطالب بتنحي الغنوشي

وكتب الإعلامي التونسي سمير الوافي على حسابه "فيس بوك": "أصبح مجلس النواب عبئ على البلاد وعار على الديموقراطية، ليس كبرلمان ولكن كنواب... أغلبهم انتهازيون وهاربون من العدالة ومتطرفون دواعش، رذلوا الديموقراطية وخانوا الأمانة وشوهوا سمعة الحرية والثورة".

وأضاف الوافي: "هذا المشهد يزيد في شعبية قانون حل البرلمان الذي يهدد الرئيس بتطبيقه كلما جاءته فرصة قانونية، فقد تعب الناس من رذالة المجلس في بلاد مفلسة ودولة منهارة وخطر محدق، كأنه مجلس خارج الواقع وخارج عن القانون".

من جانبه، قال المحامي التونسي عماد من حليمة إن رئيس البرلمان الإخواني راشد الغنوشي يحمي العنف داخل مجلس نواب الشعب وهو يتعامل مع النواب بعقلية رئيس تنظيم و الفرصة مواتية لتنحيته.