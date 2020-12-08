القصة الكاملة لمقتل طفل شبين.. المتهم خنقه بعدما ضبطه بصحبة فتاة قريبته

تجرد عامل من جميع المشاعر الإنسانية، وقتل طفل صغير، بعدما شاهده برفقة فتاة داخل أراضي زراعية في شبين القناطر، حيث كتم أنفاس الطفل حتى فارق الحياة، في محاولة لإخفاء علاقته بالفتاة قريبة الطفل المتوفى.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق، وأمر محمد العبودي رئيس نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، لاكتشافه علاقتة العاطفية بفتاة قريبة الطفل.

وأمرت النيابة العامة بسرعة عمل التحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى والتصريح بدفن جثة الطفل عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الجريمة لوجود علاقة عاطفية بينه وبين طالبة تبلغ من العمر 14 عاما، لها صلة قرابة بالطفل "الضحية"، حيث التقاها في منطقة زراعية، وعندما شاهدهما الطفل، قرر المتهم التخلص منه حتى لا يفضح أمره، فاستدرجه إلى عشة من الخوص مجاورة للأرض وأجهز عليه خنقاً مستخدماً رباط "بنطال" الذي كان يرتديه الطفل، حتى فارق الحياة، ثم تخلص من الجثة.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية دائرة المركز، فانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتم العثور على جثة طفل ملقاة داخل غرفة يرتدي ملابسه كاملة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خنق، وتبين أن الجثة لطفل يدعى "يوسف" يبلغ من العمر 6 سنوات".

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل يبلغ من العمر 18 عاما، فتم القبض عليه.