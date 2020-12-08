بريطانيا تعلن الاتفاق مع "الأوروبي" بشأن التجارة مع إيرلندا بعد بريكست

أعلنت بريطانيا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد بريكست، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

حذرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعضهما البعض،الأسبوع الماضى من نفاد الوقت دون التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين، حيث لا تزال ثلاث نقاط رئيسية عالقة، أهمها صيد الأسماك، وفقاً لما ذكرته "رويترز".

وتغادر المملكة المتحدة مدار الاتحاد الأوروبي يوم 31 ديسمبر، عندما تنتهي فترة انتقالية من العضوية غير الرسمية عقب مغادرتها الرسمية فى يناير الماضي، ويحاول الجانبان الحصول على اتفاق يحكم ما يقرب من تريليون دولار من التجارة السنوية.

ويقول رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل، لكن بريطانيا، التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973، ستزدهر حتى من دونه.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، الذي تقع بلاده فى الاتحاد الاوروبى، "إن الوقت ينفد هنا. حقيقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتم كشفها الآن من حيث التحديات التي تواجهها".