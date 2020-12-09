القومي للمعايرة يبحث التعاون مع مجموعة العربي للتوسع في خدماتها

قالت الدكتورة نهى عماد، رئيس المعهد القومي للمعايرة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المعهد انتهى من الخطة الإستراتيجية 2030 للتوافق مع معايير الجودة الهادفة إلى تحرير التجارة العالمية ليتسم المنتج المصري بأعلى معايير الدقة ويكون منافسا في الأسواق العالمية.

وأضافت "رئيس المعهد" في تصريحات صحفية علي هامش زيارة ميدانية لمعامل البحوث والتطوير بمجموعة العربي ببنها، اليوم، أن المعهد هو الجهة الوحيدة المسئولة عن المعايرة والقياس وتنظيمها علي المستوي المحلي، لافتة إلى توقيع 3 إتفاقيات توأمة مع الإتحاد الاوروبي للتوسع في فتح مجالات وأسواق تصديرية للصناعة المصرية.

وأشارت إلى أن معامل العربي في بنها، تعد الأولى والوحيدة بالجمهورية المختصة بإجراء اختبارات الجودة والسلامة والاختبارات البيئية لكافة المنتجات الصناعية المصرية من أجل فتح مجالات التصدير لدول العالم، موضحة أنه يجري حاليا بحث سبل توقيع بروتوكول تعاون مع المعامل للتوسع في خدماتها لتصل لكافة المنتجات الكهربائية المنزلية المنتجة في مصر.

ولفت المهندس جميل علام، مدير عام الجودة بمجموعة العربي، إن الهدف من معامل البحوث والجودة هو إخضاع المنتج للمعايير الدولية من ناحية الآداء والسلامة والاختبارات البيئية والتداخل الكهرومغناطيسي، مشيرا إلى أن المعمل تم اعتماده من مجلس الاعتماد الوطني التابع لوزارة الصناعة "إيجاك" حيث حصل المعمل علي "17025" وهي مواصفة عالمية دولية.

"المعامل مهيئة لكافة الاختبارات لكل الأجهزة المنزلية المنتجة بأي شركة أو مصنع داخل مصر، والهدف منه إجراء الاختبارات والبحوث والتطوير لمنتجات الأجهزة الكهربائية المصنعة في المجموعة وخارجها لخدمة الصناعة المصرية خاصة في مجال التصدير" قالها "علام" موضحا أن أي جهة أو شركة مصرية أو أجنبية يمكنها الاستعانة بالمعمل لإجراء لإتاحة فرص تصديرية بتكلفة قليلة منخفضة وفي وقت قياسي.

ورحب "جميل" بكافة الشركات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الأجهزة المنزلية الكهربائية للحصول علي شهادات الجودة وإجراء الإختبارات الخاصة باعتماد المنتجات تحت إشراف معهد المعايرة ووزارة الصناعة والجهات المعنية.