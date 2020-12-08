عمره 30 يوما.. تعرف على رضيع "فيسبوك" المعروض للبيع

قررت النيابة العامة إيداع طفل عمره 30 يومًا في دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بعد القبض على والديه بتهمة الإتجار في البشر وعرضه للبيع نظير مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه، وخلال التحقيقات التي لا تزال جارية مع الأبوين المتهمين أعترفت الأم بتفاصيل الجريمة التي اتهمت زوجها بالتخطيط لها وعرض الطفل للبيع على فيسبوك دون علمها.

وأضافت والدة الطفل أنها حاولت إثناء زوجها عن تنفيذ تلك الخطوة وبيع فلذة كبدهما إلا أنه نهرها واعتدى عليها بالضرب وأجبرها على الحضور معه خلال إتمام صفقة البيع حتى يضمن أنها لم تبلغ الشرطة بتفاصيل تلك الجريمة، ويضمن أيضًا سكوتها بعد ذلك لتورطها في الجريمة.

أما الزوج المتهم فحاول تبرير جريمته بقوله: "الظروف هي السبب مكنتش قادر أجيب طلباته وأصرف عليه، عشان كده قولت أبيعه أحسن من قتله زي ما ناس كتير بتقتل أولادها لأي أسباب".

وأفادت التحقيقات أن المتهم وقت القبض عليه كان بصحبته زوجته، ونجله يبلغ من العمر شهر تقريبا، وبحوزته شهادة ميلاد الطفل، وبمواجهته أقر بعرضه الطفل للبيع، للحصول على مقابل مادي، وعُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول يحوى على العديد من المحادثات الدالة على محاولاته عرض نجله للبيع.

اقتادت المباحث المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة التى نسبت إليهما تهمة الاتجار في البشر، وبمواجهة المتهم، برر جريمته بأن ظروفه المادية صعبة، وأنه لجأ لبيع الطفل لعدم القدرة على الإنفاق عليه، والحصول على مبلغ مالي كبير من وراءه.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بإعداد تحرياتها في الحادث وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه من معلومات بشأن عملية البيع حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال اجراءاتها القانونية بحق المتهم وزوجته.

وأفادت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع أحد الأشخاص تعرف عليه من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك لبيع نجله وأن الشرطة رصدته خلال عملية إتمام البيع قبل أن يصل الشخص الذي كان يرغب في الشراء.