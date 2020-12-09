مبروك عطية ينفعل على بطل واقعة إلقاء الأموال من البلكونة: "يخربيت اللي زيك"

حدثت مشاداة كلامية بين الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والمهندس صبري صدومة، المعروفة إعلاميًا ببطل واقعة إلقاء الأموال من "البلكونة".

وقال "عطية" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن طريقة توزيع الزكاة والصدقات تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الزكاة والصدقات توزع على الفقراء والمعدمين، وليس على الأباء والأمهات، لافتا إلى أن من يطعم زوجته يحصل على أجر صدقة، وكذلك إذا فعل الأمر ذاته مع قطة.

واعتبر الدكتور مبروك عطية، أن ما يفعله "صدومة" هو الدرجة الثالثة والأخيرة من السفاهة، وأن ذلك ليس له علاقة بالزكاة أو الصدقة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من السفاهة هي شراء سلعة وتوزيعها على من يحتاجها ومن لا يحتاجها.

وشدد الداعية الإسلامي على أن رمي الأموال في الشارع أحد أشكال السفاهة، وأنه حكمه في الدين أن يٌقبض عليه ويٌعين وصي عليه، ولا يمكن له التصرف في ماله.

من جهته، قال صدومة إنه يصلي في أحد المساجد، ويوزع الأموال على جميع المصلين بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، ويسألهم أسئلة في الدين، لافتا إلى أن الاموال التي يلقيها من البلكونة جزء من التي ينفقها.

واعتبر صدومة أن ما قاله الدكتور مبروك عطية ليس من الدين: "مسمعتش دين"، ليرد عليه الأول قائلا: "أنت صح يا صبري ..ولا تعطوا السفهاء أموالكم.. ربنا يخرب بيت اللي زيك يا صبري"، ما اضطر الإعلامي شريف عامر للخروج لفاصل إعلاني، لتنظيم الحوار مرة أخرى.