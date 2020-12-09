ضبط عاطلين سرقا 45 ألف جنيه من محطة وقود بسوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، عاطلين يقيمان بدائرة مركز سوهاج، عقب سرقتهما مبلغ 45 ألف جنيه من خزينة محطة وقود بسوهاج، إثر ورود بلاغ من صاحب المحطة باكتشاف واقعة السرقة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود بلاغًا من "أحمد.ص.م" 36 عاما صاحب محطة وقود مصر للبترول دائرة القسم، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج باكتشافه سرقة مبلغ 45 ألف جنيه من الخزينة الخاصة بالمحطة ولم يتهم أحد.

توصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "علي.ا.ع" 25 عامًا، عاطل، عامل سابق بالمحطة محل البلاغ، والمدعو "أحمد.س.ع" 26 عامًا، عاطل ويقيمان بناحية دائرة مركز سوهاج.

وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما المبلغ المالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي مجال ضبط قضايا الأموال العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث الإشتباه وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط "شنودة.ج.و" 16 عامًا طالب ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج وبحوزته 1000 جنيه عملات ورقية فئة 200 جنيه، أثناء قيامه بترويج المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.