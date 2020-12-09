روسيا تدرس حظر استيراد الطماطم من تركيا: ملوثة ومصابة بالحشرات

قالت الهيئة الفدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في روسيا، إنها قلقة من الطابع المنهجي لتوريد طماطم ملوثة ومصابة بالعدوى من تركيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، اليوم.

وأوضحت الهيئة، أنها قد تنظر في فرض حظر على توريد الطماطم من تركيا إلى روسيا، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" في نسختها التركية.

وأضافت الهيئة الفدرالية للرقابة البيطرية: "نشعر بالقلق، إزاء الطبيعة المنهجية لإمدادات الطماطم المصابة من تركيا، أثناء فحص الطماطم الطازجة القادمة من هناك، يتم العثور بشكل دوري على إصابتها بحشرات محددة".

وكشفت الهيئة الروسية، أن "المنتجات الملوثة يتم توريدها بشكل رئيسي من ولايتي أنطاليا وإزمير".