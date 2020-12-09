انتحار ربة منزل بسم فئران بسبب الخلافات مع أهل زوجها بالقليوبية

تخلصت ربة منزل، اليوم ، من حياتها منتحرة، بتناول سم فئران، بسب خلافات بينها وبين زوجها وأسرته، بعزبة الشقري التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى شبين العام، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وبيان سبب الوفاة، وسؤال أهل المنتحرة وأسرة زوجها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارًا من الرائد محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقي مستشفى شبين القناطر العام، جثة لربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا، لقت وفاتها على إثر تناولها سمًا أودى بحياتها.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن المجني عليها كان بينها وبين زوجها الذى يعمل بإحدى الدول العربية، وأسرته، خلافات مستمرة.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن أهل الزوجة اتهموا أهل الزوج بأنهم كان يعاملون المتوفاة معاملة سيئة، حيث أنها تعيش ببيت عائلة، وأنهم كانوا دائمي الشجار معها حتى كرهت حياتها.

كما دلت التحريات، أن المتوفاه لديها طفلة رضيعة وأن الوفاة بسبب تجرعها السم، للتخلص من مشاكلها مع أسرة زوجها، الذي يعمل بأحد الدول العربية، وعندما كانت تستغيث به لما يحدث معها إلا انه كان يقف في صف أسرته ورفض ان تعيش في منزل اخر بعيد عنهم حتي تخلصت من حياتها اليوم بتناول سم الفئران.

جرى نقل جثة المتوفاة لمستشفى شبين القناطر العام وتولت النسابة العامه التحقيق ةطلب مناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.