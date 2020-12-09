مصدر أمني ينفي إضراب سجين عن الطعام: شائعة من أبواق الإخوان

نفى مصدر أمني، ما جرى تداوله بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على فيس بوك، بشأن دخول النزيل خالد حمدي، المودع بأحد السجون لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه لاتهامه في إحدى القضايا، في إضراب عن الطعام.

وأوضح المصدر أن النزيل المذكور يتمتع بصحة جيدة ولم يسبق قيامه بالإضراب عن الطعام أو الشراب، وأكد المصدر أن ما جرى تداوله في هذا الصدد يأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، لنشر الإدعاءات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.