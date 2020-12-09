المالية تطرح أذون خزانة بـ19مليار جنيه غدا

تطرح وزارة المالية، غد الخميس، طرحين من أذون الخزانة، الأول أجل 182 يومًا، والثاني أجل357 يومًا، بقيمة إجمالية 19مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، تطرح المالية، صباح غد، أذون خزانة أجل 182 يومًا، بقيمة 7.5 مليار جنيه، يستحق أجلها في يونيو 2021، بينما تطرح أيضًا أذون خزانة أجل 357 يومًا، بقيمة 11.5 مليار جنيه، يستحق أجلها في ديسمبر 2021.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتعتمد وزارة المالية، على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنَّه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قررت في اجتماعها في منتصف نوفمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.

فيما أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأسبوع الماضي، أنَّ الأداء المالي للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا فاق التوقعات، بشهادة صندوق النقد الدولي في تقرير "الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي" للصندوق لشهر أكتوبر 2020، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي التي مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

ولفت إلى أنَّ الإصلاحات الاقتصادية المثمرة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وساندها الشعب المصري، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبدا ذلك واضحًا في التعامل المرن والسريع مع أزمة كورونا، حيث انتهجت الدولة سياسة استباقية بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذي يُسهم في تخفيف حدة الصدمة، ودعم الاقتصاد القومي.