النيابة: والد "عروس الهرم المنتحرة" عرضها للخطر بتزويجها في سن مبكرة

قالت النيابة العامة، في بيان لها اليوم، إن والد عروس الهرم المنتحرة عرضها للخطر، واستغلها عن طريق تزويجها في سن مبكرة، وذلك قبل أن تأمر النيابة بحبسه وزوج ابنته لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة حول الواقعة، وشهادة الشهود، أنه بعد سقوط المجني عليها متوفاة مضرجة في دمائها، رأيى شاهدان زوجها جوارها يحاول إفاقتها، ولما علم بوفاتها صعد إلى مسكنه وقفز من نافذته، ولكن الأهالي تلقوه بغطاء في محاولة لإنقاذه فسقط وحدثت إصابته.

وخلال التحقيقات، اتهم والد العروس، زوجها بقتلها، مؤكدا أنه قفز ورائها تنصلًا من جريمته، وأنهما تزوجا عرفيًا منذ شهرٍ بمكتب للمحاماة، بينما شهدت والدة الزوج بقفز نجلها وراء زوجته تأثرًا بوفاتها وحبه لها.

وأكدت تحريات الشرطة أن الواقعة "انتحار" من المتوفاة وشروع فيه من زوجها على إثر الشجار الذي دار بينهما، وأن والدها عرض حياتها للخطر بتزويجها في هذا السن المبكر، وتمكنت الشرطة من تحديد القائمين على مكتب المحاماة الذي عقد به قرانهما عرفيًا.

واستجوبت النيابة العامة والد المجني عليها فيما نسب إليه من استغلاله ابنته وتعريضها للخطر بتزويجها في سن مبكر، فأنكر ما نسب إليه، قبل أن تأمر بحبسه.