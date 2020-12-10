فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية في جامعة القاهرة

انطلق صباح اليوم، ماراثون الانتخابات الطلابية بكليات جامعة القاهرة، للعام الجامعي 2020-2021، وذلك بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستقبل إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، الطلاب الراغبين في الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا، لمنع التكدسات الطلابية في وقت واحد، وتنظيم عملية دخول الطلاب إلى مقار سحب وتقديم الاستمارات.

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واستعدت كليات جامعة القاهرة، لإجراء الانتخابات الطلابية، بتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كافة الأطراف، ومنع الدخول بدون الكمامة، ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكانت جامعة القاهرة أعلنت عن شروط الترشيح للانتخابات الطلابية وهي: أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وأن يكون مستجد بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجد ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة إرهابية.

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ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد 13 ديسمبر، على أن يتم تلقي الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وأكد الدكتور الخشت، على أن الجامعة حريصة على إجراء الإنتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية واحترام التقاليد الجامعية بين الطلاب، خاصة وأن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مشددا على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أي خرق أو تجاوز للقواعد الجامعية.