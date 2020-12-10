اليوم.. "القومي لحقوق الانسان" يعقد ندوة عن مكافحة كورونا

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، ندوة بعنوان "مكافحة جائحة كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدني".

ويشارك في الندوة ممثل منظمة الصحة العالمية ومندوبو وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونقابة الأطباء، وممثلو منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.

وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن جائحة كوفيد 19 تستوجب تظافر الجهود وتوحيد القوى لتجاوز الموجة الثانية من هذه الأزمة العالمية وتفادي السيناريوهات الخطيرة لها.

وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان عنه، بأن التصدي للوباء يأتي من خلال استباق آثار هذا الوباء والحد من تداعياته على صحة المواطن وعلى المجتمع ككل عبر شراكة كل الأطراف خاصة منظمات المجتمع المدني.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 161 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104074 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرى تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.