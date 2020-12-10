الأطباء: مصر لم تشهد أزمات في السلع الأساسية وقت مواجهاتها كورونا

قالت نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، وعضو مجلس الشيوخ، إن الفترة التي تفشي فيروس كورونا كانت فترة سياحة بالنسبة للصينين وهو ما أدى إلى الانتشار السريع الذي شهده العالم وباعتبار مصر تقع في منتصف العالم وكانت الحالة الأولى لسائح صيني.

وتابعت: "رغم الأزمة كانت لدي مخاوف من حدوث أزمات مصاحبة للأزمة الصحية في السلع الأساسية ولكن ما شهدناه سيطرة على الأسواق وتوافر لكل السلع وحتى برتوكولات العلاج هناك متابعة دائمة ونشاط في التعامل معها".

وأشادت بنشاط وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجنود الجيش الأبيض الذين وقفوا في الصفوف الأولي للتصدي للفيروس للكشف والتحايل وتحويلهم لمستشفيات العزل وكانت تتابع العزل المنزلي.

وأشارت إلى أن خبرتنا من الموجة الأولى يجب أن تكون حاضرة في مواجهة الموجة الثانية ويجب اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن الإعلام أدى دوره في الأزمة بنسبة كبيرة.

وأكدت أن شراسة الفيروس لم تعطي فرصة للعلماء للتأني، ولكن مع ذلك الدول والعلماء وشركات الأدوية تعمل على قدم وساق للوصول للقاح آمن.