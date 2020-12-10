نقيبة التمريض تكشف إصاباتها بكورونا مرتين: خدت علاج وخفيت والفيروس صعب

كشفت كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، إنها أصيبت بفيروس كورونا مرتين منذ الإعلان عن الجائحة، وتعافت منه بعد خضوعها لبروتوكول العلاج المتبع، قائلة: "الفيروس صعب ولا يشعر به إلا المصابين وخدت علاج وخفيت ".

وقالت كوثر، اليوم، خلال مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان في ظل تفشي كوفيد ١٩، إنه بمجرد الإعلان عن وجود حالات مرضية بفيروس غريب تم تنظيم غرفة عمليات لمتابعة الحالة بالوزارة، وعلى مدار عام كامل تم زيادة عدد النقابات الي ٢٤ نقابة عن ٢٧ محافظة وذلك نظرا لان القاهرة والجيزة نقابة واحدة.

وتابعت محمود خلال الجلسة الاولى من احتفالية المجلس القومي لحقوق الانسان "مكافحة جائحة كورونا كوفيد ١٩ بين دور الدولة والمجتمع الدولي" ، انه يجب اتباع كافة الإجراءات الوقائية بان الفيروس صعب ولا يشعر به سوى من اصاب به حيث سجلت ٤٠٠٠ حالة إصابة و٥٥ حالة وفاة، مشيرة الي انها اصيبت بكورونا مرتين .

واشادت نقيب التمريض بجهود الدولة خلال مواجهة الجائحة فليس هناك دولة في العالم قامت بمشروعات قومية كبرى وقت التصدي للجائحة ولكن مصر كانت مستمرة في مشروعات التامين الصحي ببورسعيد ويستمر العمل بباقي المحافظات الي جانب المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطنين.

ويحتفل المجلس القومي لحقوق الإنسان، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في ندوة "مكافحة جائحة كوفيد 19 بين دور الدولة والمجتمع المدني".

ويشارك في الندوة ممثل منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونقابة الأطباء وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.

وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جائحة كوفيد 19 تستوجب تظافر الجهود وتوحيد القوى لتجاوز الموجة الثانية من هذه الأزمة العالمية وتفادي السيناريوهات الخطيرة لها.