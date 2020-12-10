وزيرة الهجرة تهنئ عالما مصريا ببريطانيا على توليه رئاسة "الدولية للري"

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور رجب رجب، العالم المصري في المركز البريطاني للإيكولوجي والهيدرولوجي، وأحد رواد مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وذلك بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف.

وأعربت "مكرم"، في بيان صادر اليوم، عن تمنياتها لـ"رجب" بمزيد من التقدم والرقي في مسيرته العلمية، مضيفة أنَّ شعار "مصر تستطيع" يتحقق كل يوم مع كل إنجاز يحققه علماء مصر بالخارج، فهم دومًا يرفعون اسم الوطن عاليًا في أهم المحافل الدولية.

ويحظى الدكتور رجب رجب بخبرة علمية كبيرة لدى عدد من الجامعات ومراكز البحوث، وكذلك خبرة ميدانية واسعة على إثر تنفيذ العديد من المشاريع في شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والهند، ومن هذه المشروعات "التكنولوجيا الحيوية، وعلاجات المياه المستعملة وإعادة استخدامها، واستخدام المياه المستدامة لتأمين إنتاج الأغذية في المناطق الجافة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط".

كما شارك في مشروع دراسة تھدیدات تغیر المناخ علی التربة في إنجلترا، وذلك علاوة على مشاركته البناءة في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" الذي عقدته وزارة الهجرة بمدينة الأقصر في فبراير 2018.

وفي سياق آخر، استعرضت "مكرم" استراتيجية وزارة الهجرة للاستفادة من العقول المصرية المهاجرة في شتى المجالات من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي استهدفت جذب الخبرات المصرية بالخارج للاستفادة منهم في المشروعات القومية، حيث ناقش المؤتمر خلال دوراته الخمس الماضية موضوعات عن التعليم والاستثمار والري، وتناقش النسخة السادسة محاور النهوض بالصناعة المصرية.

يُشار إلى أنَّ وزارة الهجرة تتخذ خطوات جادة نحو التصدي لهذه الأمور من خلال ملتقيات ومعسكرات الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج التي تهدف لتحصينهم من أي أفكار مغلوطة يروّج البعض لها خارجيًا.