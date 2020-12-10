فرنسا تفرض على جوجل غرامة 100 مليون يورو بسبب ملفات تعريف الارتباط

بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط "كوكيز"، تطالب فرنسا كلا من جوجل وأمازون بدفع غرامات مالية مقدارها على التوالي 100 مليون يورو و35 مليون يورو، وفقا لما ذكرته شبكة "فرانس 24" الفرنسية.

وأرجعت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، اليوم، هذا القرار لأخذها على موقعي جوجل (فرنسا) وأمازون (فرنسا) خصوصا ممارسة إيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الإنترنت "من دون الحصول على موافقته المسبقة" .

واضافت اللجنة: لم تكن أشرطة المعلومات التي تم عرضها أثناء الاطلاع على هذه المواقع من قبل اللجنة على "معلومات واضحة بدرجة كافية ليعرف مستخدم الإنترنت الغرض من استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه وكيف يمكنه رفضها".

وأمرت اللجنة الفرنسية، بتعديل لافتة المعلومات الخاصة هذه خلال 3 أشهر مع غرامة قدرها مئة ألف يورو عن كل يوم تأخير بعد انتهاء هذه الفترة.