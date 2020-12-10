بينهم 3 جنود أتراك.. مقتل 16 شخصا جراء انفجار في رأس العين السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، مقتل 16 شخصا بينهم 3 جنود أتراك جراء انفجار في مدينة رأس العين في شمال شرقي سوريا.

وأوضح المرصد السوري على موقعه الإلكتروني: ارتفع عدد الذين قتلوا جراء انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين "سري كانييه" بريف الحسكة إلى 16، هم 3 من القوات التركية بينهم ضابط ومدنيان اثنان على الأقل و11 من الشرطة المدنية وفصيل السلطان مراد، ممن قضوا جميعاً في انفجار عربة مفخخة عند حاجز مشترك بين الشرطة المدنية وفصيل السلطان مُراد عند مدخل مدينة رأس العين.

وأضاف المرصد، أن عدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود 12 جريح بعضهم في حالات خطرة بينهم جنود أتراك، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.